UŽIVO: Masakr u Las Vegasu: Islamisti preuzeli odgovornost, 50 mrtvih

Najmanje 50 osoba je ubijeno, a više od 200 je ranjeno kada je naoružani napadač pucao na okupljene na festivalu kantri muzike u Las Vegasu. Agencije prenose da je policija potvrdila da je napadač 64-godišnji Stiven Pedok i da je ubijen.

Oni dodaju i da je u toku potraga ženom po imenu Mariou Denli koja je bila sa njim u sobi, a vjeruje se da je u trenutku napada bila u kazinu.

Islamska država preuzela je odgovornost za napad, a ova ekstremistička organizacija je to objavila preko svoje novinske agencije Amak.

Amak tvrdi da je napadač iz Las Vegasa prešao u islam prije nekoliko mjeseci.

EYEWITNESS: Chilling footage of moment active shooter opened fire on concert goers near Mandalay Bay resort in Las Vegas pic.twitter.com/7OfAwg0ReO — Josh Caplan (@joshdcaplan) October 2, 2017

14:35

Napadač se možda sam ubio?

Jedan zvaničnik iz šeifove kancelarije je rekao da postoji mogućnost da se Pedok sam ubio kada je policija ušla u njegovu sobu.

14:19

Poslije masakra u Las Vegasu konačno se oglasio i Donald Tramp.

My warmest condolences and sympathies to the victims and families of the terrible Las Vegas shooting. God bless you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2017

“Moje najiskrenije saučešće za žrtve užasne pucnjave u Las Vegasu. Bog vas blagoslovio!”, napisao je predsjednik SAD Donald Tramp.

14:08

Britanska teniserka bila na koncertu, nije povrijeđena

Lora Robson, britanska teniserka je prisustvovala koncertu, ali na sreću nije povrijeđena.

My thoughts and prayers go to Las Vegas ! 😭😭 #PrayForTheWorld pic.twitter.com/TWsRLLCA7V — Fáshıonısta ZAYN (@Ali7Sahid) October 2, 2017

14:03

Dva policajca ubijena

Među žrtvama u Las Vegasu su i dva policajca koja nisu bila na dužnosti. Najmanje dva policajca su i među povrijeđenima, a jedan od njih je podvrgnut operaciji.

Cellphone video of #LasVegas shooting: Panic ensues as bullets rain onto concertgoers https://t.co/aX0OyN4lXk pic.twitter.com/4yUyvCUyEV — Munaf Mughal (@iMughalMunaf) October 2, 2017

14:00

Saučešće Majka Pensa

To victims, families & loved ones affected by this senseless violence in Las Vegas, Karen & I are praying for you & offering our love… — Vice President Pence (@VP) October 2, 2017

Potpredsjednik vlade SAD Majk Pens objavio je preko Tvitera svoje saučešće svima na koje je uticalo nasilje u Las Vegasu.

Sounds like an automatic rifle, just look at the crowd. The shooter had a field day, literally #MandalayBay pic.twitter.com/CgMqaZ7VGt — Eb$$ The Producer© (@BeatPlugTV) October 2, 2017

13:56

Nije od ranije poznat policiji

Napadač Stiven Pedok nema kriminalni dosije. Za sada se o njemu ne zna mnogo. Živio je u penzionerskoj zajednici u Meskitu u Nevadi od prošle godine, a prije toga je živeo u Rinu i imao je i adresu na Floridi.

13:33

Pjevač za vrijeme čijeg nastupa se desio napad: Srce me boli

Napad se desio dok je na bini pjevao kantri pjevač Džejson Aldin. On je rekao da je scena bila više nego užasna.

“Boli me srce što se ovo desilo ljudima koji su samo htjeli da uživaju u onome što je trebalo da bude zabavno veče. Ja i moj tim smo na bezbjednom”, napisao je on uz sliku na Instagramu.

Gunman shooting multiple rounds at people outside of #MandalayBay in Las Vegas.. My heart goes out to everyone in Las Vegas. pic.twitter.com/9wmRlzhTyX — Fouad Fouadi (@fouadi16) October 2, 2017

Na društvenim mrežama objavljeno je nekoliko šokantnih video snimaka pucnjave na festivalu kantri muzike u Las Vegasu.

EYEWITNESS: Shock footage of moment active shooter opened fire on concert goers near Mandalay Bay resort in Las Vegas pic.twitter.com/x8XoNrfJ3G — Josh Caplan (@joshdcaplan) October 2, 2017

Na snimcima se čuje rafalna paljba, dok se vide ljudi koji u panici bježe i padaju.

Reporterka koja se javila uživo za CBS rekla je kako su joj svjedoci koji se nalaze na mjestu događaja rekli da vide mrtva tijela oko sebe.

Mediji prenose da je napadač sa visine, vjerovatno sa prozora hotela, pucao u masu ljudi na festivalu, a CNN ističe da je u tom trenutku tu bilo i do 30.000 ljudi.