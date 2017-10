Senator Korker: Tramp rizikuje da naciju pošalje u “Treći svjetski rat”

Republikanski senator Bob Korker upozorio da predsjednik SAD nesmotrenim prijetnjama drugim državama rizikuje da naciju pošalje “na put Trećeg svjetskog rata”.

Korker je to izjavio u intervjuuu za “Njujork tajms”, a Rojters navodi da je ovo bila poslednja u nizu oštrih riječi koje je sa Trampom razmijenio u toku jučerašnjeg dana.

Šef Bijele kuće prvo je Korkera, svojeg bivšeg političkog saveznika, između ostalog, optužio da je kriv za “užasan” nuklearni sporazum s Iranom, u seriji poruka na Tviteru.

“Senator Bob Korker ‘molio’ me je da ga podržim u Tenesiju kako bi bio reizabran. Rekao sam ‘NE’ i on je odustao (kazao je da ne bi mogao da pobjedi bez moje podrške)… Takođe je hteo da bude državni sekretar, ja sam rekao “NEKA, HVALA”. On je takođe u ogromnoj mjeri odgovoran za užasan sporazum s Iranom”, naveo je Tramp u tvitovima.

U intervjuu za njujorški list Korker je, aludirajući na američki rijaliti šou program u kojem je Tramp imao ulogu šefa koji bira saradnike, naveo da ga uznemirava to što se predsjednik ponaša “kao da vodi “Šegrta” ili nešto slično.

“Brine me. Njegovo ponašanje bi trebalo da zabrine sve koji vode brigu o našoj naciji”, rekao je senator koji je prošlog mjeseca najavio odlazak u penziju.

Korker je odbacio ideju koja se pojavila u javnosti da Tramp možda koristi provokativne komentare o Sjevernoj Koreji kako bi se postigao napredak u američkim pregovorima sa Pjongjangom koje vodi državni sekretar SAD Reks Tilerson, odnosno da Tramp izigrava “lošeg policajca”, a Tilerson “dobrog policajca”.

“Mnogo ljudi misli da je to sve neka gluma u stilu ‘dobar policajac, loš policajac’, ali to jednostavno nije istina”, rekao je odlazeći republikanski senator.