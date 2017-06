Tramp odlučio: Novi direktor FBI-ja biće Kristofer Rej

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp objavio je danas da će za novog direktora FBI nominovati Kristofera Reja.

Rej je radio pri Ministarstvu pravde za vrijeme administracije Džordža Buša, prenosi N1.

Tramp je ovo obavještenje objavio na Tviteru.

I will be nominating Christopher A. Wray, a man of impeccable credentials, to be the new Director of the FBI. Details to follow.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 7, 2017