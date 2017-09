Tramp: Poslao bih Dajanu kod ljekara prije nego što bih spavao sa njom

Američki predsjednik Donald Tramp još jednom je šokirao javnost, ovaj put otkrivši svoje fantazije o seksualnom odnosu sa princezom Dajanom, uz uslov da je prije odnosa prvo pregleda ljekar.

U nedavno objavljenom intervjuu između Trampa i američkog radio di-džeja Hauarda Sterna, snimljenog nekoliko mjeseci nakon smrti princeze Dajane 1997. godine, može se čuti kako se dvojica muškaraca šale u vezi sa testiranjem na HIV, prije nego što Tramp kaže da bi rado spavao sa pokojnom princezom Dajanom.

(Tramp u intervjuu koristi engleski termin ‘nailing’, što je žargonski izraz za upuštanje u seksualne odnose).

“Ali, prvo bih joj rekao ‘Želimo da te malo pregledamo'”, rekao je Tramp.

U drugom intervjuu sa Sternom koji je snimljen 2000. godine, Tramp je izjavio da bi ‘bez oklijevanja’ imao seks sa Dajanom, upućujući joj kompliment da izgleda kao ‘supermodel’, i dodajući da je bila ‘luda, ali da su to samo minorni detalji’.

Predsjednik je takođe pokazao veliko samopouzdanje kada je riječ o ‘odvlačenju Lejdi Di u krevet’.

Na Sternovo pitanje ‘Zašto ljudi misle da je egoistično što kažes da bi je odveo u krevet? Da li misliš da bi uspio u tome?’, Tramp je odgovorio: “Mislim da bih”.

Tramp je princezi Dajani uputio i nekoliko komplimenata, nazivajući je ‘veličanstvenom ženom’.

U svojoj knjizi “The Art of the Comeback”, napisao je: “Nisam mogao da ne primjetim kako je dopirala do srca ljudi. Osvijetlila bi prostoriju svojim šarmom, svojim prisustvom. Bila je predivna princeza – žena iz snova.”

Predsjednik Tramp je čak Dajani poslao ogroman buket cvijeća za njen 35-rođendan, nedugo nakon što se razvela od princa Čarlsa.

Princeza Dajana poznata je po svom humanitarnom radu sa pacijentima oboljelim od HIV-a i AIDS-a, a 1987. godine, a svijet su šokirale fotografije na kojima se može vidjeti kako se rukuje sa pacijentima bez rukavica.