Tramp pravo sa golf terena: Hvala Putinu

Predsjednik SAD Donald Tramp zahvalio je ruskom kolegi Vladimiru Putinu na protjerivanju američkih diplomata iz Moskve.

On se medijima obratio na njegovom kompleksu za golf u Nju Džersiju, pritom istakavši da je Putinov potez pomogao u smanjivanju troškova američke administracije.

President Trump on Vladimir Putin expelling U.S. diplomats: "I greatly appreciate the fact that they’ve been able to cut our payroll." pic.twitter.com/Qat1wz1HjJ

— CSPAN (@cspan) August 10, 2017