Tramp raspustio savjetodavna tijela: Neću da pritiskam biznismene

Američki predsjednik Donald Tramp raspustio je oba savjetodavna tijela Bijele kuće.

“Radije nego da pritiskam biznismene, stavljam tačku na Proizvodni savjet i Strateško-politički forum”, objavio je Tramp na Tviteru.

Rather than putting pressure on the businesspeople of the Manufacturing Council & Strategy & Policy Forum, I am ending both. Thank you all!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 16, 2017