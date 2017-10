Tri ubistva u istom kraju, potraga za serijskim ubicom

U posljednjih desetak dana tri osobe pronađene su mrtve u gradu Tampa, u američkoj saveznoj državi Floridi.

To je policiju dovelo do zaključka da se možda radi o serijskom ubici, a već je ponuđena nagrada od 25.000 dolara za informaciju koja će dovesti do hapšenja ubice.

Vlasti su zabrinute, jer su tri osobe ubijene u istom komšiluku – Seminol hajts – i sve tri su same hodale noću.

Policija vjeruje da je prva žrtva, Bendžamin Mičel (22) ubijen 9. oktobra, druga žrtva, Monika Hofa (32), pronađena je 11. oktobra, dok je treća žrtva, Entoni Najboa (20), pronađen prošlog petka, 20, oktobra.

Motivi ubistava još nisu utvrđeni, saopštio je šef policije Tampe, Brajan Dugan, na konferenciji za novinare.

Na pitanje o tome da li se radi o mogućem serijskom ubici, rekao je da je jasno da su ubistva povezana, prenosi En-Bi-Si njuz.

“Blizina i vremenski okvir ubistava ukazuju da su bez sumnje (ubistva) povezana. I dalje prolazimo kroz dokaze”, kazao je Dugan.

Policija Tampa beja upozorila je građane da budu na oprezu, ali je Dugan naglasio i da grad odbija da bude “talac” ubice.