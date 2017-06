UŽIVO: Amerika stala, Komi svjedoči

Bivši direktor FBI Džejms Komi započeo je svjedočenje pred Senatom o ruskom miješanju u američke predsjedničke izbore.

Većina američkih televizija prekinula je program i emituje uživo svjedočenje Džejmsa Komija. Ovaj događaj već je najavljen kao “najveći televizijski događaj u SAD” za koji se očekuje da ga uživo isprate milioni gledalaca. Na Tviteru je danas popularan hešteg #ComeyDay, a mediji navode da se mnogi nadaju da će Tramp komentarisati svjedočenje na ovoj društvenoj mreži.

CNN danima drži “sat koji odbrojava” vrijeme do početka dugo očekivanog pojavljivanja Komija pred senatskim Komitetom za obavještajne poslove, koje se poredi sa ranijim svjedočenjima u Kongresu, poput onog u aferi “Votergejt”.

Senator demokrata Mark Vorner rekao je na početku saslušanja da “ovo nije istraga o izborima”.

“Ovdje smo jer je inostrani faktor napao nas u našoj kući, prosto i jasno”, rekao je Vorner.

Vorner je istakao da je Komi odbio zahtjeve predsjednika Donalda Trampa da mu se “zakune na vjernost” i da “odustane od istrage o Rusiji”.

“Baš zato bivši direktor FBI sada sjedi ovdje kao obični građanin”, rekao je Vorner.

Nakon obraćanja Vornera, svoje svjedočenje započeo je Komi, koji je odmah na početku naveo da “nema nikakvog smisla” objašnjenje Trampove administracije da je otkaz dobio zbog svojih aktivnosti u toku izborne kampanje.

Komi se zatim osvrnuo na “rusko miješanje u izbore”.

#Comey on why he wrote notes from his convos w/ @POTUS: “I was honestly concerned that [Trump] might lie about the nature of that meeting." pic.twitter.com/AEk92kN4ln

— Fox News (@FoxNews) June 8, 2017