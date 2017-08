VIDEO: Tramp u klinču s novinarima: Vi ste lažne vijesti!

Iz uloge ekscentričnog milijardera Donald Tramp se za dan vratio u ulogu američkog predsjednika – i već mu je presjelo.

Na konferenciji za medije koju je, primoran pritiscima javnosti, morao da organizuje povodom napada u Virdžiniji, ušao je u sukob sa novinarima.

Trump: "I like real news, not fake news. You're fake news."

Reporter: "Mr. President, haven't you spread a lot of fake news yourself?" pic.twitter.com/UysATysHiI

— NBC Politics (@NBCPolitics) August 14, 2017