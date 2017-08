Sidnej: Automobilom uletio u pješake, među povrijeđenima i beba

Nekoliko ljudi je povrijeđeno, uključujući i bebu, nakon što je automobil uletio u pješake u prometnoj ulici u Čatsvudu u Sidneju, saopštili su lokalni mediji.

Prema nepotvrđenim izvještajima, ovaj incident se navodno dogodio u blizini restorana na ulici Viktoria, Čatsvudu glavnom poslovnom i stambenom dijelu na Donjoj sjevernoj obali Sidneja.

CHATSWOOD | Paramedics still in scene treating patients, multiple ambulance have just left scene @7NewsSydney pic.twitter.com/WN8cyfKYP2

— Laura Banks (@laurakatebanks) August 19, 2017