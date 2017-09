Stampedo u Indiji: Broje se mrtvi

U stampedu koji se dogodio na jednoj metro stanici u Mumbaiju poginula najmanje 21 osoba. Povrijeđeno je preko 20 ljudi.

Zvaničnici policije su saopštili da je panika nastala kada se među ljudima proširila glasina da će se pješački most, preko kog su prelazili, srušiti svakog trenutka.

.@RailMinIndia @WesternRly this is parel / elphinston bridge. We heard People died due to stampede ? Good returns of my tax! @narendramodi pic.twitter.com/Yj0tySttCo

— Chirag Joshi (@chiragmjoshi) September 29, 2017