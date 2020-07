Dostavljanje radova za konferenciju Informacione tehnologije do 18. januara

Poziv za dostavljanje radova za XXV Međunarodnu naučno-stručnu konferenciju Informacione tehnologije 2021, koja već 25 godina tradicionalno okuplja naučnike iz cijelog svijeta, otvoren je do 18. januara 2021, saopšteno je danas iz Univerziteta Crne Gore.

Konferencija, koju organizuju Elektrotehnički fakultet UCG i “IT društvo”, održaće se od 16. do 20. februara 2021. godine na Žabljaku.

Predsjedavajući konferencije Božo Krstajić kaže da programski Odbor konferencije čine eminentni naučnici iz osam država, a podržava je i Institut inženjera elektrotehnike i elektronike (IEEE), koji broji više od 400.000 članova iz oko 160 zemalja, i IEEE sekcije za Srbiju i Crnu Goru.

“Oslanjajući se na dosadašnje višegodišnje iskustvo i dobre rezultate od prošle godine kao i uz pozitivan stav prema aktuelnim dešavanjima u svijetu, za koja se nadamo da će biti prevaziđena u 2021. godini, očekujemo oko 200 učesnika. Na Konferenciji će biti organizovani paneli, autorske sesije, radionice i rasprave na okruglim stolovima o ICT trendovima razvoja, procesu digitalne transformacije, kao i o drugim aktuelnim problemima iz ove oblasti”, kazao je Krstajić.

U posljednje tri decenije, dodaje on, iskristalisala su se dva IT događaja u Crnoj Gori i regionu, a to su IT konferencija na Žabljaku i INFOFEST u Budvi.

“Oba događaja su postali svojevrsni IT brend Crne Gore, prepoznati kao takvi u regionu i šire. Ako neko inovativno i novo IT rješenje nije prezentovanao na nekom od ova dva skupa, računa se da se nije ni pojavilo”, smatra Krstajić.

Samo trajanje IT konferencije, broj učesnika, evolucija i kvalitet programa govori i o značaju konferencije, ističe on.

“Prema mom mišljenju, a i mišljenju ogromnog broja učesnika koji u kontinuitetu učestvuju na ovoj konferenciji, ovo je sjajan način za povezivanje naučnika i potencijalna prilika za nove projekte i druge zajedničke aktivnosti na polju informacionih tehnologija. S obzirom na karakter i sveprisutnost ovih tehnologija, svih ovih godina skoro da nema značajnijeg naučnog, stručnog i institucijalnog subjekta u Crnoj Gori i regionu koji nije uzeo učešća u radu ove konferencije na neki način”, navodi profesor Krstajić.

Za Univezitet Crne Gore, smatra Krstajić, ova konferencija donosi značajno podizanje međunarodne vidljivosti i prepoznatljivosti, a njegovom nastavnom osoblju mogućnost publikovanja svojih naučnih i stručnih rezultata i priliku za uspostavljanje novih naučnih i stručnih kontakata.

“Ako se osvrnemo na naučni značaj, Konferencija je evaluirala u respektabilnu IEEE konferenciju čiji se radovi, koji su prošli proces anonimne recenzije i provjeru na plagijate po IEEE standardu, nalaze u IEEEXplore bazi i referentni su u svojim oblastima. Sama konferencija, pored standardnog naučnog karaktera, i u svom nazivu i konceptu baštini i stručnu karakteristiku koja se ogleda u organizovanju okruglih stolova, panela, radionica i diskusija o aktuelnim izazovima iz informacionih tehnologija”, zaključuje profesor Krstajić.

Pored naučnog uvezivanja, bude prostora i za druženje, dodaje on.

“Svake godine to budu aktivnosti i druženja koja smo popularno nazivali: “ski workshop”, “kuvano vino u Jezerima”, “durmitorko sijelo uz gitaru”, “jezerski pogled sa Savine vode”, “krpljijada preko Točka” i “IT banker na Crnom jezeru“, opisuje atmosferu ovih konferencija profesor Krstajić.

Konferencija će moći da prati i šira stručna i naučna javnost i svi zainteresovani, putem video-konferencije, kao i ranijih godina.

Linkovi za pristup Konferenciji preko interneta, kao i svi detalji programa i ostalih aktivnosti, biće dostupni na zvaničnom sajtu Konferencije www.it.ac.me.