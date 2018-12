Company of Heroes 2 besplatan do ponedjeljka

U svojim slavnim danima proteklih decenija, Relic Entertainment je napravio neke od najboljih strategija u realnom vremenu svih vremena, i tu se i svakako ubraja odlični Company of Heroes 2, igra koja je već u startu bila dobra, ali je onda s godinama postajala sve bolja i bolja zahvaljujući pažljivom osluškivanju igrača i onoga što oni žele i traže. Ako izuzmemo gomilu mikrotransakcija.

Zašto danas pominjemo ovaj klasik iz 2013. godine? Zato što je SEGA, koja je vlasnik franšize, riješila da časti povodom petogodišnjice igre na najbolji mogući način – dajući svima besplatno igru za kolekciju na vašem Steam nalogu!

Tako je, dovoljno je da preuzmete igru narednih dana (do ponedjeljka) na Steamu besplatno, i ona će zauvjek ostati u vašoj biblioteci.

Pored osnovne igre koja je besplatna, i veliki broj DLC paketa je na ogromnim sniženjima i do 90 odsto, pa možete pazariti i cjjelu kolekciju po sasvim korektnim cijenama. Ova akcija pravo niodkuda nas je natjerala da se zapitamo – spremaju li nam to Relic i SEGA Company of Heroes 3?

Nadamo se samo da neće proći kao i Dawn of War 3…

U svakom slučaju, požurite da preuzmete svoju kopiju igre, jer ponuda važi samo do ponedjeljka, a onda se prepustite i uživajte u čarolijama strategije!