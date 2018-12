Povratak Rika Rodrigeza: Stigao Just Cause 4

Square Enix nije vodio pretjerano dugu reklamnu kampanju za Just Cause 4, već su nam najnoviji hit doveli svega šest mjeseci nakon premijernog predstavljanja na E3 2018.

Tokom tog perioda smo se polako upoznavali sa novom avanturom Rika Rodrigeza, imaginarnom državom Solis i negativcima, a imali smo prilike da vidimo i velelepni, ali zastrašujući tornado koji ruši sve pred sobom.

U znak toga što je Just Cause 4 postao dostupan za kupovinu dobijamo novi trejler, koji prikazuje ogromne eksplozije, preobilje akcije i, naravno, Rika kako u stilu sije haos na tropskom ostrvu na tlu i u vazduhu, piše Play.

Just Cause 4 je dostupan na PC, Playstation 4 i Xbox One platformama sa standardnom cijenom od 60 dolara, a dostupno je više i edicija po većoj cijeni.