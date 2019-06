Stiže još više kultnih igara: Uskoro nam dolazi i Sega Genesis Mini

Sega Genesis, kod nas poznatija kao Sega Mega Drive, jedna je od najpopularnijih i najuspješnijih konzola kompanije SEGA, pa ni ne čudi da su upravo sa njom rešili da se oprobaju u ovom talasu mini konzola.

Genesis Mini je sada na Amazonu dostupan za prednaručivanje, po cijeni od 80 dolara.

Zajedno sa njegovim izlaskom, Sega je izbacila i listu od 42 igre koje će dolaziti uz nju, što je za dvije više od prvobitno najavljenih 40.

Konzola zvanično stiže 19. septembra ove godine, pa ostaje da se vidi da li će bolje proći od PlayStationa Classic, kome je cijena sa 100 veoma brzo spala na 40 dolara, zbog slabe prodaje.

Lista igara koje dolaze sa konzolom izgleda ovako:

Sonic the Hedgehog

Ecco the Dolphin

Castlevania: Bloodlines

Tetris

Darius

Road Rash 2

Strider

Virtua Fighter 2

Alisia Dragoon

Kid Chameleon

Monster World 4

Eternal Champions

Columns

Dynamite Headdy

Light Crusader

Altered Beast

Gunstar Heroes

Sonic the Hedgehog 2

Contra: Hard Corps

Golden Axe

Shinobi 3

Earthworm Jim

Space Harrier 2

Shining Force

Dr. Robotnik’s Mean Bean Machine

ToeJam & Earl

Comix Zone

Castle of Illusion Starring Mickey Mouse

World of Illusion Starring Mickey Mouse and Donald Duck

Thunder Force 3

Super Fantasy Zone

Streets of Rage 2

Landstalker

Mega Man: The Wily Wars

Street Fighter 2: Special Champion Edition

Ghouls ’n Ghosts

Alex Kidd in the Enchanted Castle

Beyond Oasis

Phantasy Star 4: The End of the Millennium

Sonic the Hedgehog Spinball

Vectorman

Wonder Boy in Monster World