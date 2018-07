Ko sve može da čita vaše poruke na Gmailu

Mnoge kompanije skeniraju poruke e-pošte svojih korisnika kako bi unaprijedile proizvode, ali ponekad i njihovi zaposleni moraju da pročitaju poruku, a Google nema ništa protiv toga. Isto je i sa ostalim pružaocima usluga e-pošte u čijim uslovima korišćenja nigdje nije zabranjeno čitanje tuđe pošte.

Zaposleni koji rade za stotine kompanija koje se bave razvojem softvera čitaju privatne poruke korisnika Gmaila, piše Biznis Insajder, a prenosi Tportal.hr

Prije godinu dana Google je obećao da će prekinuti skeniranje pristigle pošte svojih korisnika, ali kompanija nije učinila mnogo kako bi zaštitila sandučiće od programera softvera trećih strana.

Korisnici Gmaila koji su se prijavili za ‘usluge temeljene na e-pošti’ kao što su ‘upoređivanje cijena za kupovinu’ i ‘automatizovane usluge za planiranje puta’ najčešće su u opasnosti da njihove poruke budu pročitane, prvi je objavio Vol strit žurnal (The Wall Street Journal).

