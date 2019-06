Fantastični prizori iz svemira: Pogledajte novi krater na Marsu

Nedavno se na površinu Crvene planete srušio meteorit i napravio krater širine 15 do 16 metara.

Slika najnovije kosmičke posljedice se jasno vidi i na snimcima koje je napravio NASA Mars Reconnaissance Orbiter, koji Mars “fotografiše” već 13 godina uz pomoć High Resolution Imaging Science Experiment (HiRISE) kamere.

KABOOM! Before and after images of a meteorite forming a brand new impact crater on Mars. Sometime between 18 Feb 2017 and 20 March 2019. pic.twitter.com/TWXtUoP5NA

— Peter Grindrod (@Peter_Grindrod) June 12, 2019