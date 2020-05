Istorijsko lansiranje na Floridi, astronauti na putu ka Međunarodnoj svemirskoj stanici

Dvojica američkih astronauta poletjela su u subotu u orbitu iz Svemirskog centra Kenedi na Floridi, što je prvo lansiranje astronauta sa američkog tla poslije devet godina.

Astronauti NASA-e Robert Benken i Daglas Harli poletjeli su u svemirskoj letjelici privatne kompanije Spejseks.

Raketa Falkon 9 lansirana je u 15:22 po lokalnom vremenu, a astronauti su u kapsuli Kru Dragon, kojoj je to prvi let u orbitu sa ljudskom posadom. Istorijski let do Međunarodne svemirske stanice trajaće 19 sati.

Lansiranju su prisustvovali i predsjednik i potpredsjednik SAD, Donald Tramp i Majk Pens.

Spejs Eks je postala prva privatna kompanija koja je poslala astronaute u svemir, što su do sada postigle samo tri države: Rusija, SAD i Kina.

Benken i Harli trebalo je da polete u srijedu, ali je lansiranje otkazano 17 minuta prije početka zbog nevremena. Posljednji put je sa Floride lansiran spejs šatl NASA sa astronautima u julu 2011. Pilot te misije bio je Harli.

NASA je unajmila Spejs Eks i Boing 2014. da prevezu astronaute na svemirsku stanicu. Pravljenje Spejs Eks i Boing Starlajner kapsula trajalo je duže nego što se očekivalo, a Amerika je plaćala Rusiji za lansiranje ljudske posade u međuvremenu.

NASA je posljednji put lansirala astronaute u svemir u novoj letjelici prije 40 godina, na početku programa za razvoj svemirskog šatla.

Predsjednik i potpredsjednik prisustvovali su prije tri dana prvom pokušaju lansiranja. Tramp je rekao da planira da se vrati na Floridu u subotu. Ako misija ponovo bude otkazana, novi pokušaj lansiranja biće u nedjelju popodne, kada se očekuju malo povoljnije vremenske prilike.