Kako se postaje astronaut NASA-e?

Kandidati za astronaute često ostavljaju za sobom već prestižne karijere kako bi iskoristili šansu koja se pruža jednom u životu. Šta ih sve čeka na tom putu, saznajte u nastavku.

Glavni uslovi

NASA ima veoma striktna pravila o astronautima, pa tako ovaj posao ne zahtijeva da budete samo u dobroj fizičkoj formi, već i tehničke vještine koje će vam pomoći da izvršavate teške poslove na letjelici ili na svemirskoj stanici.

Neophodno je da kandidati imaju diplomu iz inženjeringa, bioloških, matematičkih ili kompjuterskih nauka, fizike i trogodišnje profesionalno iskustvo (ili 1.000 sati kao piloti).

Kandidati takođe moraju da prođu Nasin medicinski pregled astronauta. Postoje još brojne vještine koje mogu doprinijeti da vas izaberu poput ronjenja, iskustva u divljini, liderskog iskustva i poznavanja različitih jezika (pogotovo ruskog).

Vozila koje koriste

Nova klasa astronauta će koristi različite uređaje. Danas koriste rusku letjelicu Sojuz kako bi dostigli Međunarodnu svemirsku stanicu, glavnu destinaciju za dugoročne svemirske letove, ali se iz Nase nadaju da će novi astronauti koristiti i letjelicu Orion za istraživanje dubokog svemira.

SpaceX i Boing prave kosmičke brodove za Nasin program, pa se očekuje da će dobiti i nova vozila do kraja decenije.

Kako izgleda jedna klasa astronauta?

Nasin program je evoluirao od 1959. godine kad je prva grupa od sedam astronauta odabrana za program Merkuri. Prve klase astronauta su činili uglavnom ljudi iz vojske, pogotovo probni piloti. Ali na primjer, četvrta klasa astronauta iz 1969. godine je bila poznata pod nazivom Naučnici i uključivala je i Harisona Šmita koji je bio jedini geolog koji je hodao Mjesecom.

Ostale zapažene klase astronauta uključuju 8. klasu iz 1978. godine (koja je uključivala afroameričku i azijsko-američku selekciju), 16. klasu iz 1996. godine (najveća klasa) i 21. klasu iz 2013. godine (prva klasa sa polovinom muških i polovinom ženskih astronauta).ku…

Kako izgleda osnovni trening?

Među njihovim brojnim obavezama i zadacima jeste i učenje hoda u svemiru, robotike, kako da voze avione i operativnost Međunarodne svemirske stanice.

Kandidati Nase lete trenažnim avionom T-38 za usavršavanje pilotskih vještina, hod u svemiru vježbaju u Svemirskom centru Džonson u bazenu dubokom 18 metara, simuliranje svemirskog broda korišćenjem praktične verzije robotske ruke na stanici (Canadarm2), uče ruski i pohađaju osnovne treninge na operacijama na svemirskim stanicama i razvijaju svoje liderske i prateće vještine kroz geologiju i trening preživljavanja.

Gdje će ići novi astronauti?

Novi astronauti će možda započeti karijeru na Međunarodnoj svemirskoj stanici ili će možda letjeti i dalje. Sve zavisi od SAD-a i programa Nase. Svemirska stanica će nastaviti da radi do kraja 2024. godine, ali bi mogla da produži i do 2028. godine ili čak i duže. Nasa takođe ima nekoliko ideja, pa će možda u okviru testiranja Oriona odletjeti i do Mjeseca 2019. godine, a svakako se nadaju da će 2030. godine astronaute poslati i na Mars.

Šta astronauti rade (uglavnom)?

Šira javnost na astronaute uglavnom obraća pažnju dok su u svemiru, ali u stvarnosti, oni su samo mali period u svojoj karijeri u vazduhu, a većinu vremena provode u obuci i podržavanju drugih misija.

Prije svega, kandidati za astronaute imaju dvogodišnje osnovne treninge, gdje uče tehniku preživljavanja, jezik, tehničke vještine i druge stvari koje su neophodne ako želite da budete astronaut. Kako napreduju, novi astronauti mogu da se prijave za svemirske misije ili za tehničku podršku u kancelariji astronauta u Svemirskom centru Džonson u Hjustonu. Ove uloge mogu da uključe i podržavanje trenutnih misija ili savjetovanje Nasinih inženjera kako da razviju buduće kosmičke brodove.

Proces selekcije

Na primjer, ove godine je stiglo 18.353 prijava. Svaka prijava koja stigne prođe kroz ruke komisije koju čini oko 50 ljudi (uglavnom astronauta) i potom se odabere nekoliko stotina najviše kvalifikovanih kandidata. Zatim se gledaju reference svakog kandidata.

U uži izbor ulazi 120 kandidata, koji dolaze na intervju i medicinsko ispitivanje. Finalni kandidati za astronauta ulaze u grupu od 50 ljudi, koji odlaze na obuku u avgustu 2017. godine, a najuspješniji potom polažu zakletvu.