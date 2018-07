Krvavi Mjesec će krajem jula izazvati najveće pomračenje

Krvavi Mjesec će u julu uzrokovati najduže pomračenje u 21. vijeku, tvrde naučnici. Istovremno, Mars će izgledati svjetlije nego inače jer će biti najbliži Zemlji u posljednjih 15 godina.

“Ovo je sjajno. To je stvarno lijepa i rijetka prilika da vidimo mjesečevo pomračenje pored Marsa na noćnom nebu. Imaćemo dva sjajna objekta koja su od ogromnog javnog interesa, to je sjajna prilika za fotografe”, kazao je The Timesu Robert Masej iz Kraljevskog astronomskog društva.

Pomračenje će biti 27. jula, a trajaće sat i 43 minuta. Trajaće toliko dugo jer je Mjesec na jednoj od najudaljenijih tačaka od Zemlje, što znači da će sjenka biti veća nego tokom uobičajenog pomračenja.

Najpreglednija i najduže pomračenje biće na jugoistoku Evrope, tvrde naučnici.