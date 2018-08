Na Mjesecu ima leda, pronađeni direktni dokazi

Astronomi su pronašli direktne dokaze postojanja leda koji je nastao od tekuće vode na površini Mjeseca, navodi se u zvaničnom glasilu Američke akademije nauka.

To bi, piše Gardijan, jednog dana moglo da posluži kao izvor vode za moguće buduće posjetioce sa Zemlje ili za eventualno formiranje kolonije na Mjesecu.

Led je, inače, otkriven na južnom i sjevernom polu Mjeseca, u djelovima koji su uglavnom zaštićeni od direktne Sunčeve svjetlosti.

In the darkest and coldest parts of the Moon's poles, ice deposits have been found. At the southern pole, most of the ice is concentrated at lunar craters, while the northern pole’s ice is more widely, but sparsely spread. More on this @NASAMoon discovery: https://t.co/kvjPbMrEWK pic.twitter.com/ZkVFyKrOB6

— NASA (@NASA) August 20, 2018