NASA planira da lijekovima zaštiti astronaute od zračenja

Zaštititi astronaute od kosmičkog zračenja je jedan od ključnih izazova sa kojima se suočavaju istraživači koji planiraju buduće misije na Marsu, a NASA vjeruje da ima rješenje.

Svemirska agencija, koja planira da pošalje svoje ljude na “Crvenu planetu” 2030. godine, razmatra upotrebu lijekova koji će izmijeniti DNK članova njihove posade.

Smatraju da bi lijekovi astronaute mogli da zaštite od čestica visoke energije koje će “napadati” njihova tijela povećavajući na taj način rizik od kancera i drugih bolesti.

Izmjene u DNK bi podrazumijevale promjenu načina iščitavanja, ali ne i osnovu samog DNK koda.

Korišćenjem određene tehnike bilo bi moguće pojačati pojedine genetičke instrukcije, a druge utišati.

Ovo bi moglo da pomogne u prevenciji raka, demencije i drugih bolesti povezanih sa zračenjem, kao i u povećanju otpornosti tijela na te efekte.

Vršilac dužnosti glavnog tehnologa doktor Daglas Terijer je istakao da se posmatra nekoliko stvari.

“Od terapije lijekovima, koje dijeluju obećavajuće, do ekstremnih stvari poput epigenetske modifikacije do manipulacije. Sve to nosi puno etičkih posljedica, zbog čega je sve u fazi eksperimentalnog razmišljanja.”

NASA takođe razmišlja i o upotrebi vještačke inteligencija pomoću koje bi se dijagnostifikovala bolest i vršile operacije u svemiru.