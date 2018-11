NASA slavi: Bespilotna letjelica uspješno sletjela na Mars

Bespilotna letjelica InSight večeras je sigurno sletjela na Mars kako bi započela svoju dvogodišnju misiju kao prvi ljudski objekat dizajniran da istraži duboku unutrašnjost te planete.

Odmah nakon slijetanja, NASA je objavila tvit na Twitter profilu sonde InSight.

Thank you so much to my incredible team who got me safely to #Mars. Hear from some of them on how my #MarsLanding went. Tune in at 2 p.m. PT (5 p.m. ET): https://t.co/oig27aMjZd pic.twitter.com/xbS9W4YFUI

— NASAInSight (@NASAInSight) November 26, 2018