Pogledajte kako izgleda galaksija udaljena 30 miliona svjetlosnih godina

NASA teleskop Hubble načinio je fotografiju spiralne galaksije NGC 2903.

“Ova ljepotica udaljena je 30 miliona svjetlosnih godina i bila je dio Hubbleovog istraživanja”, objavljeno je na Twitter stranici teleskopa Hubble.

#HubbleFriday Few of the universe’s residents are as iconic as the spiral galaxy. This beauty, NGC 2903, is located about 30 million light-years away and was studied as part of a Hubble survey of the central regions of roughly 145 nearby disk galaxies: https://t.co/bG15p8Aqzn pic.twitter.com/frz8SIPypX

— Hubble (@NASAHubble) May 3, 2019