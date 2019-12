Pomračenje Sunca: Vatreni prsten nad Azijom

Stanovnici Azije posmatraju godišnje pomračenje Sunca, poznato i kao “vatreni prsten”.

Svake godine mjesec prekriva centar Sunca, stvarajući blistavi prsten.

People in parts of the Middle East and Asia saw a rare 'ring of fire' #solareclipse today.

An annular eclipse occurs when the moon covers the sun’s center but leaves its outer edges visible to form a ring. pic.twitter.com/P3pyJvCAKW

— DW News (@dwnews) December 26, 2019