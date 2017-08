Približava se asteroid: Šta ako u oktobru padne na Zemlju?

Astronomi Evropske svemirske agencije ESA saopštili su da će asteroid 2012 TC4 veličine između 15 i 30 metara 12. oktobra ove godine proći na udaljenosti od oko 44.000 kilometara od Zemlje, navodi se na sajtu ESA.

“Mali asteroid koji će proletjeti pored Zemlje 12. oktobra daće naučnicima dragocjenu priliku da nauče nešto više o njegovoj orbiti i sastavu“, navodi se u saopštenju.

Asteroid 2012 TC4 will pass Earth at 44000 km in October, providing scientists valuable opportunity to study ithttps://t.co/NuQSTxZzbu pic.twitter.com/E9ys6ddif0

