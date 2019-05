Šef Amazona predstavio maketu letjelice za spuštanje na Mjesec

Milijarder Džef Bezos, vlasnik Amazona i kompanije za komercijalizaciju svemira Blue Origin, predstavio je maketu buduće svemirske letelice za spuštanje na Mjesec.

On je ponudio niz detalja o strategiji koju razvija s američkom vladom čiji je cilj uspostava lunarne baze u roku od pet godina, javljaju agencije.

Bezos je na konferenciji za medije kazao da bi mjesečeva letjelica Blue Moon mogla da dostavlja razne vrste tereta na nepristupačnu površinu Mjeseca, možda čak i ljude.

Američki potpredsednik Majk Pens je u martu zatražio od agencije NASA da izgradi svemirsku platformu u mjesečevoj orbiti i dovede američke astronaute na mesečev južni pol do 2024. godine “kako god zna i umije”, četiri godine ranije nego što se prethodno planiralo.

Na južnom polu Mjeseca ima vode koja bi se mogla koristiti za proizvodnju vodonika, goriva za ostale istraživačke misije u svemiru.

“Sviđa mi se to. Možemo pomoći da se rok ispoštuje, ali samo zato jer smo rad na lunarnoj letjelici počeli prije tri godine. Vrijeme je da se vratimo na Mjesec i da ovog puta i ostanemo. Ovo je fantastično vozilo i ide na Mjesec”, kazao je Bezos.

Letjelica na Mjesec može da dopremi do četiri mala rovera.

Bezos je takođe predstavio jedan od njih veličine kolica za golf i novi raketni motor BE-7 s težinom od 4.535 kilograma.

Blue Origin sa sjedištem u Kentu, u Vašingtonu, razvija i dve rakete Nju Šepard za kratke turističke svemirske letove i Nju Glen za teške terete.

Šepard bi s komercijalnim podorbitalnim letovima mogao da krene do kraja ove godine, a raketa New Glenn bi trebalo da bude završena do 2021. godine.