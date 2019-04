Ledeni greben velik kao Francuska se topi deset puta brže od prosjeka

Dio najvećeg svjetskog ledenog grebena topi se čak deset puta brže od leda oko njega, otkrili su naučnici.

Sjevero-zapadni dio ledenog grebena Ros na Antarktiku, velikog otprilike kao Francuska, topi se mnogo brže nego što su naučnici ranije mislili, navodi se u saopštenju Univerziteta u Kembridžu, piše CNN.

The Ross Ice Shelf in Antarctica, which is roughly the size of France, is melting far faster than scientists previously thought https://t.co/b86IJ7Iihf

