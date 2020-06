Čovječanstvu prijeti još 1,7 miliona nepoznatih virusa

Iz pandemije novog virusa korona treba izvući važne pouke kako bi se iduća moguća pandemija, zapravo zaustavila na samom izvoru, odnosno prije nego li postane nova prijetnja čovječanstvu.

Dr. Peter Daszak, predsjednik “EcoHealth Alliancea”, rekao je za “Sky News” da iz pandemije virusa korona moramo izvući važne pouke kako bi iduću pandemiju mogli zaustaviti na njenom izvoru.

“Analizirali smo broj nepoznatih virusa koji bi se mogli pojaviti u budućnosti i procjenjujemo da ih ima oko 1,7 miliona, odnosno tipova virusa koji mogu zaraziti i ljude”, pojasnio je Daszak.

“To je doista značajana prijetnja u budućnosti. Mi znamo za svega nekoliko hiljada virusa tako da velika većina tek čeka da se pojavi”, dodaje on.

Vjeruje se da je SARS-CoV-2 virus,koji uzrokuje bolest kovid-19, na čovjeka prešao sa šišmiša u Kini.

Studije provedene nad ljudima koji žive blizu pećina šišmiša u Aziji pokazale su da drugi virusi mogu zaraziti ljude, ali da nisu dovoljno evoluirali da se počnu širiti u epidemijskim razmjerima.

Dr. Daszak naglašava da se treba napraviti svaki napor kako bi se otkrio genetski kod virusa koji žive u životinjama. Za to bi, procjenjuje, bilo potrebno 10 godina, nakon čega bi se mogla razviti i učinkovita vakcina. To bi pomoglo i lokalnim zajednicama koje žive na prvim linijama tih bolesti da promijene ponašanje koje ih izlaže riziku, dodao je Daszak.

Sve to danas je moguće jer se nauka u pandemiju virusa korona uključila na načine koji su do prije par godina bili nezamislivi, od brzog otkrivanja genetskog koda SARS-CoV-2 virusa, do otkrivanja mutacija tog virusa te pomoći superračunara. Sve to danas se može dobiti u nekoliko sati ili dana.