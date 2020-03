Dozvoljen hlorokvin za liječenje Covida -19

Američka savezna agencija za ljekove FDA odobrila je primjenu hlorokvina i hidroksihlorokvina za liječenje oboljelih od korona virusa u bolničkim uslovima.

The US Food and Drug Administration has issued an emergency use authorization for chloroquine and hydroxychloroquine to treat coronavirus patients.

However, there is little scientific evidence that they are effective in treating Covid-19. https://t.co/FTxTpgGTKt

