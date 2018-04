Ljekovi koje svakodnevno koristimo mogu uzrokovati demenciju

Milioni ljudi rutinski koriste ljekove koji mogu značajno da povećaju rizik od nastanka demencije u starijem dobu, upozoravaju naučnici, prenosi britanski portal The Week.

Istraživanja pokazuju da antiholinergički ljekovi, koji se propisuju za kontrolu mišićnih grčeva ili za poboljšanje mentalnog zdravlja, mogu dovesti do gubitka mentalnih sposobnosti u starosti.

Ljekovi, koje samo u Engleskoj koriste dva miliona ljudi, mogu uzrokovati kratkotrajnu konfuziju, a nakon što su ranija ispitivanja sugerisala da mogu dovesti čak i do demencije, istraživači su pokušali to da provjere, piše The Times.

Nova studija, objavljena u Britanskom medicinskom časopisu, istraživala je rizik od nastanka demencije među skoro 325.000 starijih osoba u Velikoj Britaniji.

“Otkrili smo da je 30 odsto veća vjerovatnoća da će demencija biti dijagnostikovana kod ljudi kojima su propisane određene vrste antiholinergičkih ljekova”, kaže autor studije dr Džordž Sava.

Antihistaminici i drugi manje potentni antiholinergici, koji se koriste protiv mučnina tokom putovanja ili stomačnih grčeva, nisu povezani sa demencijom, navodi se u izvještaju.

Međutim, izgleda da se rizik povećava tokom dugotrajne upotrebe jačih ljekova.

“Najveći efekat izazvali su ljekovima koji se koriste za poremećaje bešike, kao što su oksibutinin i tolterodin, antidepresivi, uključujući amitriptilin i paroksetin, te ljekovi za Parkinsonovu bolest, uključujući benzatropin i prociklidin”, prenosi The Independent.

Dr Sava i njegov tim kažu da rizici variraju u zavisnosti od lijeka, genetike i načina života.

No, kao opšte pravilo, kažu, kod nekog sa 10 odsto razvijenom demencijom u narednih 15 godina ona bi se povećala na 13 odsto ako su bili na antiholinergicima godinu dana ili više, odnosno u 33 slučaja jedan bi imao demenciju, koja se ne bi razvila da nije koristio te ljekove.

Eksperti, ipak, ističu da pacijenti ne bi trebalo da prestanu sa uzimanjem pomenutih ljekova, jer njihove koristi mogu prevladati rizike.

Koautor studije, Jan Medment, u razgovoru za BBC poručio je pacijentima da ništa ne čine naglo, te da ne prestaju sa korištenjem ljekova.

“Ljekari, medicinske sestre i farmaceuti moraju da rade sa starijim ljudima i njihovim njegovateljima, kako bi osigurali da oni uzimaju ljekove samo onda kada koristi očigledno nadmašuju štetu”, dodao je.

Šef za istraživanja u organizaciji Alzheimer’s Society ponovio je taj savjet. On je rekao BBC-u da je, u poređenju sa rizikom koji izaziva nezdrav način života, potencijalni rizik od antiholinergičkih ljekova u doprinosu pojavi bolesti “prilično mali”.

Ž.N.