Medicinska dijagnostika: Novi uređaj otkriva problem za 30 minuta

Doba ljekara koji prepisuju jake antibiotike dok čekaju laboratorijske analize možda se bliži kraju, zahvaljujući novom uređaju koji te rezultate daje u roku od nekoliko minuta umjesto nekoliko dana.

Uređaj je napravio tim s univerziteta Pensilvanija, a on je opisan u izdanju naučnog časopisa Proceedings of the National Academy of Sciences.

Naprava koristi mikrotehnologiju da bi zarobila ćelije bakterija koje potom mogu biti posmatrane elektronskim mikroskopom. Tom tehnikom je moguće u roku od 30 minuta saznati da li je određena bakterija prisutna u uzorku, kao i njenu osjetljivost na medicinske tretmane putem izlaganja nekim ljekovima i utvrđivanja otpornosti.

Ukoliko je bakterija otporna, antibiotici neće djelovati. U današnjim laboratorijama taj proces traje tri do pet dana.

“Sada prepisujemo antibiotike iako ne znamo koje bakterije su prisutne”, rekao je Pak Kin Vong, jedan od tvoraca revolucionarnog uređaja.

Osim otkrivanja prisustva bakterija, naprava je u stanju i da odredi njihov tip, kroz posmatranje oblika ćelija. Ipak, neće biti moguće tačno odrediti o kojoj bakteriji se radi, a Vong kaže da tim radi na dodatnom molekularnom pristupu koji će omogućiti i klasifikaciju bakterija.