Naučnici korak bliže testu za otkrivanje sindroma hroničnog umora

Američki naučnici kažu da su korak bliže razvoju dijagnostičkog testa krvi za otkrivanje sindroma hroničnog umora, stanja koje karakteriše neprestani osjećaj iscrpljenosti i nedostatak izdržljivosti, snage i energije.

Naulnici s Medicinskog fakulteta Univerziteta Stenford objavili su da je pilot istraživanje u koje je bilo uključeno 40 osoba, među kojima 20 zdravih, pokazalo da je testiranjem biomarkerima ispravno identifikovana bolesna polovina.

Sindrom hroničnog umora (Chronic Fatigue Syndrome, CFS) ili mijalgični encefalomijelitis je grupa simptoma koji se manifestuju kao velika iscrpljenost.

Slabost koju osjećaju bolesnici sa sindromom hroničnog umora dugotrajna je i iscrpljujuća. Preumorni su za obavljanje uobičajenih aktivnosti i lako se iscrpe bez vidljivog uzroka.

Ostali simptomi često uključuju opštu bol, čak i u ležećem položaju, nesvjesticu, nejasne misli, simptome slične gripu, česte infekcije, bolove u mišićima i zglobovima, anksioznost i depresiju.

CFS pogađa dva i po miliona ljudi u Sjedinjenim Američkim Državama i čak 17 miliona u svijetu.

Istraživanjem, čiji su rezultati objavljeni u časopisu “Proceedings of the National Academy of Sciences”, analizirani su uzorci krvi dobrovoljaca uz pomoć takozvanog “nanoelektroničnog testa”.

Naučnici su iskoristili razne međuprodukte koji su uključeni u metabolički proces u krvnoj plazmi. Kod oboljelih učesnika istraživanja zabeiejžene su abnormalnosti u više od 20 metaboličkih procesa. Metaboličke vrijednosti obolelih bile su uglavnom daleko iznad normalnih.

Stručnjaci koji nisu učestvovali u studiji upozoravaju da još treba sprovesti puno testiranja prije nego što se otkrije “pravi” biomarker kojim bi se sa sigurnošću dijagnostifikovao CFS i omogućilo da se ova bolest razlikuje od ostalih stanja sa sličnim simptomima.