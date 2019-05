Veliko otkriće: Kraj AIDS-a na vidiku

Kraj epidemije AIDS-a mogao bi biti na vidiku nakon što je važna studija pokazala da muškarci kod kojih je infekcija HIV-om potpuno potisnuta antiretrovirusnim ljekovima ne mogu zaraziti svoje partnere. Uspjeh ovog lijeka znači da se infekcija više neće širiti dobiju li svi zaraženi HIV-om puni tretman.

Kod gotovo 1000 muških parova širom Evrope, u kojima je jedan od partnera s HIV-om dobio tretman za suzbijanje virusa, nije bilo slučajeva prenosa infekcije na HIV-negativnog partnera tokom seksa bez kondoma. Iako je 15 muškaraca bilo zaraženo HIV-om tokom jednogodišnjeg istraživanja, DNK testiranje dokazalo je da se to dogodilo zbog seksualnog odnosa s drugim osobama koje nisu bile uključene u tretman, piše britanski dnevni list The Guardian.

“Ovo je fantastično! Ovo saznanje uveliko rješava pitanje AIDS-a”, kaže profesorica Elison Rodžers s londonskog University Collegea, koautorka rada objavljenog u medicinskom časopisu Lancet. Ranije su studije takođe ukazivale da liječenje štiti heteroseksualne parove u kojima jedan od partnera ima HIV.

“Naši nalazi daju uvjerljive dokaze”

“Naši nalazi daju uvjerljive dokaze da je kod homoseksualnih muškaraca koji primaju supresivnu antiretrovirusnu terapiju rizik od prenosa HIV-a jednak nuli. Ova saznanja podupiru poruku međunarodne kampanje U=U da nemjerljivo virusno opterećenje, odnosno nizak nivo virusa u krvi, čini virus HIV-a neprenosivim. Ova snažna poruka može pomoći da se zaustavi pandemija HIV-a tako što će se zaustaviti širenje HIV-a te da se počnu rješavati problemi stigme i diskriminacije s kojima se mnoge HIV-pozitivne osobe suočavaju”, rekla je profesorica Rodžers te dodala:

“Odsad se još veći napori moraju uložiti u širenje ove moćne poruke i osigurati da sve HIV-pozitivne osobe imaju pristup testiranju, djelotvornoj terapiji te podršci i zaštiti, kako bismo im pomogli da se virusno opterećenje održi ispod mjerljivog nivoa.”

2017. godine u svijetu bilo 40 miliona ljudi s HIV-om

U 2017. godini širom svijeta bilo je gotovo 40 miliona ljudi s HIV-om, od čega je 21,7 miliona bilo na antiretrovirusnoj terapiji. Procjenjuje se da u Velikoj Britaniji živi 101.600 osoba s HIV-om, od kojih oko 7800 još ni ne zna da je HIV-pozitivno.

Majron Kohen sa UNC Instituta za globalno zdravlje i zarazne bolesti u Chapel Hillu u američkoj saveznoj državi Sjevernoj Karolini rekao je u komentaru studije da bi trebalo podstaći svijet prema strategiji testiranja i liječenja svakoga ko ima HIV. No dodao je kako povećanje benefita terapije za homoseksualne muškarce nosi poteškoće.

“Ljudima nije uvijek jednostavno doći do testa na HIV ili do zaštite. Osim toga, postoje strah, stigma, homofobija i druge nepovoljne društvene okolnosti koje i dalje kompromitiraju liječenje HIV-a. Dijagnosticiranje infekcije HIV-om otežano je u ranim fazama infekcije, dok je širenje vrlo efikasno pa to ograničenje komprituje terapiju kao način prevencije”, rekao je Kohen.

97 posto Britanaca koji primaju terapiju za HIV ne mogu širiti virus

Prema National AIDS Trustu, 97 posto ljudi u Velikoj Britaniji koji primaju terapiju za HIV ima nemjerljivu virusno opterećenje, što znači da ne mogu širiti virus. “Ove novosti izuzetno su osnažujuće i ohrabrujuće za osobe koje žive s HIV-om”, kaže Debora Gold, izvršna direktorica ove organizacije.

Posljednja otkrića potvrđuju važnost redovnog testiranja na HIV, što u budućnosti može dovesti do zaustavljanja širenja virusa. Broj novih dijagnostifikovanih slučajeva u stalnom je padu nakon vrhunca 2005. godine, a brojke iz 2017. niže su za 17 posto u odnosu na 2016. te 28 posto u odnosu na 2015. godinu. Kasno dijagnostifikovanje ostaje glavni izazov. To se događa kod 43 posto novih dijagnoza. To nerazmjerno utiče na određene grupe, poput heteroseksualnih muškaraca iz Afrike i osoba starijih od 65 godina.

Problem su finansije

“Ako ne smanjimo broj kasnih dijagnoza, uvijek će biti onih koji nisu svjesni svoga HIV statusa i koji zbog toga ne pristupaju terapiji. Mislimo da bi rezultati ovog istraživanja mogli biti veoma snažni u rušenju barijera prema testiranju u zajednicama u kojima i dalje postoji dosta stigme oko HIV-a”, rekla je Gold i dodala da bi smanjivanje vladinog finansiranja specijalističkih zdravstvenih usluga moglo da oteža postizanje cilja da se širenje HIV-a zaustavi do 2030. godine.

Jens Lundgrin, profesor infektivnih bolesti na fakultetu u Kopenhagenu jei dan od voditelja studije pod nazivom Partner, kaže: “Sada smo pružili uvjerljive naučne dokaze da terapija sprječava dalje širenje HIV-a seksualnim odnosom.”

“Važnost ovih nalaza je neprocjenjiva”

Majkl Brejdi medicinski direktor Terrence Higgins Trusta, smatra da je važnost ovih nalaza neprocjenjiva.

“Studija Partner dala nam je temelj da bez dvoumljenja kažemo da ljudi koji žive s HIV-om i primaju učinkovitu terapiju ne mogu prenijeti virus na svoje seksualne partnere. To će imati nevjerovatan učinak na živote ljudi s HIV-om te će poslati snažnu poruku kad je u pitanju stigma zbog HIV-a”, naglasio je on.

Brus Ričmen osnivač i izvršni direktor Prevention Access Campaigna (PAC), organizacije koja je pokrenula kampanju U=U, uvjeren je da je studija “zauvijek promijenila život i ljubav s HIV-om širom svijeta”.