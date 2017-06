Osnivač Tesle i SpaceX: Kompjuteri će nas nadmašiti za 13 godina

Ilon Mask, osnivač kompanija Tesla i SpaceX kaže da će performans ljudskog mozga već za 13 godina nadmašiti kompjuter, a takođe smatra da će vještačka inteligencija do 2030. godine nadmašiti ljude u svemu.

Svoje mišljenje objavio je na Twitter-u, na kojem je komentarisao novu studiju.

Probably closer to 2030 to 2040 imo. 2060 would be a linear extrapolation, but progress is exponential. https://t.co/e6gyOVcMZG

— Elon Musk (@elonmusk) June 6, 2017