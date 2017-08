Po brzini interneta ne zaostajemo za regionom i Evropom

Brzina pristupa internetu u Crnoj Gori nije ništa manja od zemalja u regionu i Evropi, smatraju u Agenciji za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (EKIP).

Britanski cable.co.uk je nakon analize podataka koje je prikupila istraživačka grupa M-Lab, nedavno objavio istraživanje prema kojem Crna Gora ima najsporiji internet od svih zemalja bivše Jugoslavije i nalazi se na 71. mjestu liste od 189 zemalja.

U crnogorskim telekomunikacionim kompanijama smatraju da su rezultati ovog istraživanja vrlo uopšteni.

“EKIP smatra da brzina pristupa internetu u Crnoj Gori nije ništa manja od zemalja u regionu i Evropi, već je u skladu sa trendovima na tržištu elektronskih komunikacija, tako da su korisnicima u Crnoj Gori na raspolaganju sve elektronske komunikacione usluge kao i u zemljama regiona i Evrope”, kazao je Pobjedi izvršni direktor EKIP-a Darko Grgurović.

On tvrdi da operatori u Crnoj Gori, putem različitih tehnologija, korisnicima nude širok dijapazon paketa sa različitim brzinama pristupa internetu, od kojih su pojedine definisane kao brzi i ultra-brzi pristup internetu, a na korisnicima je da shodno svojim potrebama odluče koje će brzine pristupa internetu koristiti.

“Elektronske komunikacione mreže i elektronska komunikaciona infrastruktura u Crnoj Gori omogućavaju da se za pružanje elektronskih komunikacionih usluga primjenjuju najsavremenije tehnologije. Zavisno od tehnologije putem koje se pruža usluga, operatori u Crnoj Gori nude različite brzine pristupa internetu. Korisnicima se putem ADSL-a nude maksimalne brzine do 20 megabita u sekundi (Mb/s), putem WiMAX-a do 20 Mb/s, a putem priključka sa optičkim vlaknima (FTTx) i kablovskih distributivnih sistema (KDSHFC) brzine pristupa internetu do 100 Mb/s”, rekao je Grgurović.

Iz Ministarstva ekonomije je nedavno saopšteno da Crna Gora se, prema posljednjem Izvještaju o globalnoj konkurentnosti 2016-2017, Svjetskog ekonomskog foruma, kada je u pitanju tehnološka spremnost, koja je jedan od 12 stubova Izvještaja o globalnoj konkurentnosti, nalazi na 52. mjestu od 138 zemalja, sa indeksom 4.6.

Iza Crne Gore se nalazi Makedonija na 61. mjestu, Srbija na 70. mjestu, Bosna i Hercegovina na 76, dok su ispred nas Slovenija na 35. mjestu i Hrvatska na 47. mjestu.

“Kada je u pitanju internet propusnost (kb/s/korisnik), koja je u okviru tehnološke spremnosti, Crna Gora se nalazi na 35. mjestu (izvor: International Telecommunication Union, ITU World Telecommunication/ICT Indicators Database). Iza Crne Gore se nalazi Hrvatska na 49. mjestu, Bosna i Hercegovina na 61, Makedonija na 63. mjestu, Srbija na 90. mjestu, dok je ispred nas Slovenija na 20”, saopšteno je iz Ministarstva ekonomije.

Grgurović je podsjetio da je ADSL do skoro u Crnoj Gori bila najzastupljenija tehnologija za pristup internetu.

“Međutim zbog rastućih potreba korisnika i pojave mreža sa optičkim vlaknima i KDSHFC mreža, putem kojih se mogu ostvariti veće brzine pristupa internetu, broj korisnika ADSL priključaka iz godine u godinu opada”, izjavio je Grgurović.

On dodaje da je 2011. godine 78 odsto korisnika interneta imalo ADSL priključak, a samo pet procenata korisnika priključak ostvaren putem mreža sa optičkim vlaknima i KDSHFC mreža.

“Trenutno 48 odsto korisnika koristi priključak ostvaren putem mreža sa optičkim vlaknima i KDS-HFC mreža, a 45 odsto korisnika koristi ADSL priključak. Imajući u vidu da se putem mreža sa optičkim vlaknima mogu ostvariti brzine pristupa i do 1 Gb/s, intenzivan razvoj ovih mreža u Crnoj Gori i znatno povećanje ove vrste priključaka smatramo izuzetno važnim za dalji razvoj tržišta elektronskih komunikacija i društva u cjelini”, poručio je Grgurović.

On je naveo da internet servis provajderi u Crnoj Gori u svojim fiksnim mrežama, samostalno ili u okviru paketa vezanih usluga, nude različite internet pakete u kojima se brzine pristupa internetu kreću i do 100 Mb/s.

“Ovu brzinu pristupa internetu tokom 2016. godine je u Crnoj Gori uveo Telemah, da bi tokom 2017. godine i M-tel i Crnogorski Telekom korisnicima ponudili internet pakete brzine 100 Mb/s. Brzina pristupa internetu od 100 Mb/s se prema Digitalnoj agendi za Evropu i Strategiji razvoja informacionog društva Crne Gore do 2020. godine smatra ultra brzim pristupom internetu”, naglasio je Grgurović.

Na osnovu podataka EKIP-a iz juna 2017. godine, svega tri odsto korisnika usluga na fiksnoj lokaciji koristi pakete sa maksimalnom brzinom ispod dva Mb/s, koja je Strategijom razvoja informacionog društva Crne Gore do 2020. godine određena kao najniža brzina fiksnog širokopo jasnog pristupa.

“Posmatrajući stanje na tržištu Crne Gore u poslednjih nekoliko godina vidljivo je da korisnici koriste sve veće brzine pristupa internetu. Pakete sa maksimalnom brzinom 2-30 Mb/s koristi 84 odsto korisnika, dok pakete sa maksimalnom brzinom od 30 do100 Mb/s koristi 13 procenata korisnika”; kazao je Grgurović i dodao da se prema Digitalnoj agendi za Evropu i Strategiji razvoja informacionog društva Crne Gore do 2020. godine brzina 30 Mb/s smatra brzim pristupom internetu.

On tvrdi i da tržište mobilnih usluga po nivou konkurencije, primijenjenim tehnologijama i savremenim mobilnim uslugama koje se pružaju, predstavlja jedan od najrazvijenijih segmenata tržišta elektronskih komunikacija u Crnoj Gori.

“Najnovija LTE tehnologija implementirana u mrežama sva tri operatora mobi! nih usluga omogućava maksimalne brzine prenosa u LTE mreži od 150 Mb/s ka korisniku i 50 Mb/s od korisnika u kanalu širine 2×20 MHz i uz primjenu 2×2 MIMO tehnike. Primjenom tehnologije agregiranja LTE nosilaca (Carrier Aggregation – CA) iz dva, pa čak i tri opsega, postižu se čak dva ili tri puta veće brzine”, objasnio je Grgurović.

On je podsjetio da su crnogorski operatori, u prošloj godini, u razvoj svojih mreža i primjenu novih tehnologija uložili oko 117 miliona eura, što odgovara polovini ukupnog prihoda sektora elektronskih komunikacija.

“Ovako velik obim ulaganja u elektronske komunikacione mreže i usluge čini odličnu osnovu za pružanje još kvalitetnijih i jeftinijih usluga, koje će biti dostupne na cijeloj teritoriji Crne Gore”, kazao je Grgović.

On smatra da je Agencija, kroz stvaranje jednakih uslove za sve učesnike na tržištu elektronskih komunikacija, omogućila zdravu konkurenciju između operatora, koja će, kako kaže, dalje uticati da operatori pružaju usluge još boljeg kvaliteta po nižim cijenama.

Predstavnici Crnogorskog Telekoma ocijenili su da su dostupni rezultati istraživanja, koje je sproveo M-lab, vrlo uopšteni.

“Ne znamo da li se odnose samo na fiksni ili i na fiksni i mobilni širokopojasni internet, te koliko je učešće pojedinog crnogorskog operatora u cjelokupnom uzorku. Ono što želimo istaći je da Crnogorski Telekom svojim korisnicima omogućava i svakodnevno bilježi višestruko veće brzine od navedenih”, kazali su iz Crnogorskog Telekoma.

Oni podsjećaju i da prosječna brzina fiksnog širokopojasnog interneta zavisi od paketa koji korisnik ima, a ne samo od mogućnosti koje mu tehnologija nudi.

“Naši korisnici optike na raspolaganju imaju brzine do 100 Mbps, a korisnici turbo DSL-a i Hibrida 20-40 Mbps. Kada je riječ o 4G mreži, širom Crne Gore omogućavamo brzine do 150 Mbps, a na određenim lokacijama dostižu se i znatno veće brzine (300 400 Mbps) zahvaljujući naprednoj 4G + tehnologiji”, naveli su predstavnici Telekoma.

Prema njihovim riječima, od privatizacije Telekoma do danas ukupno je uloženo preko 200 miliona eura u razvoj fiksne i mobilne mreže.

“U fiksnom segmentu, tehnološki smo obezbijedili za više od polovine domaćinstava širokopojasne priključke velikih brzina i to kroz razvoj i širenje optičke mreže, kao i ulaganjima u postojeću bakarnu infrastrukturu sa unaprijeđenom novom tehnologijom”, poručili su iz Telekoma.

Predstavnici kompanije Telenor naveli su da i ova telekomunikaciona kompanija intenzivno investira u uvođenje najnaprednijih tehnologija, kako bi njihova mreža kvalitetom i pokrivenošću odgovorila zahtjevima korisnika.

“Tehnička mjerenja koja sprovodimo u Telenoru pokazuju da su brzine prenosa podataka korišćenjem mobilnog interneta u Crnoj Gori u rangu brzina koje se ostvaruju u mrežama zemalja u kojima naša kompanija posluje”, tvrde predstavnici Telenora.

Prema njihovim riječima, kroz projekat modernizacije mreže, koji su započeli u aprilu, brzina interneta znatno je unaprijeđena u primorskom regionu.

“Do kraja oktobra mreža će biti modernizovana na cijeloj teritoriji Crne Gore. Istovremeno, Telenor radi i na širenju 4G signala, sa ciljem da do kraja godine 4G mreža bude dostupna svuda gdje postoji signal za mobilni telefon”, kazali su iz Telenora.