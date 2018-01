Video obješenog Japanca dokazao da Youtube ima problema sa kontrolom sadržaja

Youtube je suočen sa brojnim kritikama nakon što je Logan Pol postavio video na kojem je prikazan obješeni Japanac, nakon što je izvršio samoubistvo u šumi u Japanu. Nakon ovog videa, stručnjaci širom svijeta upozoravaju da Youtube ima ozbiljan problem sa kontrolom sadržaja koji se objavljuje, upozoravajući da ovakvi video snimci ne bi smjeli biti objavljeni, prenosi Buzzfeed news.

Video je na Youtube-u bio dostupan korisnicima 24 sata, imao je 6,3 miliona pregleda. Youtube nije reagovao, ali ga je Pol sam skinuo sa Youtube-a nakon lavine negativnih komentara.

Polemika oko Pola Logana je posljednja u nizu događaja za kompaniju koja se suočava sa kritikama oko sadržaja koji su prikladni za platformu, i kako nejednako primjenjuje svoje smjernice za zajednicu.

“Samoubistvo nije šala, a ne nešto što je dostupno za klikanje. Samoubistvo je ozbiljna stvar. Pol je otišao predaleko. Njemu je bitna slava, pregledi i novac. Ja sam razočaran kako YouTube dozvoljava ovo. Polove snimke na Youtubu gledaju milioni djece kojima je on uzor”, samo je jedan od komentara na Twitteru.

Suicide isn’t a joke. Suicide isn’t clickbait. Suicide is a serious matter. Logan Paul has taken it too far. He just cares about fame, views, and money. I’m so disappointed in Youtube for allowing this. He is setting an example for millions of young kids.

— Tyler Rugge (@TylerRugge) January 2, 2018