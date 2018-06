Facebook uveo novu opciju, sve uspomene na jednom mjestu

Memories je potpuno nova funkcija koja je sada dostupna Facebook korisnicima na Android i iOS uređajima, a omogućava im da pretražuju sve trenutke koje su ranije dijelili sa familijom i prijateljima.

Bilo da su u pitanju objave ili fotografije, prijateljstva koja ste stekli ili bitni događaji, sada je sve moguće pronaći na jednom mjestu, pod nazivom Memories.

Prema navodima Facebooka, kompanija je osjetila potrebu da doda ovu funkciju jer preko 90 miliona ljudi svakog dana koristi “On This Day” opciju, kako bi zapamtili momente koje dijele na Facebooku.

Na Memories stranici, nalazi se nekoliko sekcija, koje uključuju: On This Day, Friends Made On This Day, Recaps of Memories i Memories You May Have Missed.

Naslovi govore sami za sebe, ali treba pomenuti da je momentima iz prošlosti moguće pristupiti i preko Memories bookmarka u “more” tabu u donjem desnom dijelu mobilne aplikacije.

Ili preko preko obaveštenja u News Feedu.