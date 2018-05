Hiljade ljudi čekalo u redu za ovaj telefon

Više od 15 hiljada ljudi čekalo je satima u redovima u Njujorku, kao i u još 25 gradova, za kupovinu novog pametnog telefona.

Nije riječ o iPhoneu ni o novom Samsungovom ili Huaweijevom uređaju, već o telefonu OnePlus 6.

Ova kineska kompanija tokom godina stekla je veliku popularnost među korisnicima igrajući na poznatu kinesku kartu – što kvalitetniji telefon sa što boljim opcijama, uz što manju cijenu.

Over 15,000 people in 26 cities and 11 countries from around the world. Thank you for making the #OnePlus6 possible! pic.twitter.com/jSsne9g1s9

— OnePlus (@oneplus) May 23, 2018