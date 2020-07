Korisnici Apple uređaja prijavljuju isti problem, Viber prestao da radi

Korisnici Apple uređaja širom svijeta danas ne mogu da pristupe Viber-u, a sličan problem prijavili su i oni u Crnoj Gori.

Za sada nisu poznati uzroci zastoja u radu aplikacije.

Anyone else having an issue with games on their iPhone this morning? Most of mine crash upon opening (yes, software and apps are up to date).

— Sarah Ann Nelson (@KayleeTonks) July 10, 2020