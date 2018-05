LG predstavio G7 ThinQ: Lijep, moćan i vodootporan

LG se konačno pridružio ostalim velikim igračima na tržištu i predstavio svoj premijum telefon za ovu godinu – LG G7 ThinQ.

Ono što se na telefonu svakako ističe, jeste izrez u vrhu ekrana, čime je LG odlučio da isprati aktuelni trend. LG G7 ThinQ ima 6.1-inčni ekran, sa 19.5:9 odnosom stranica i 3120 x 1440p rezolucijom. Displej predstavlja evoluciju Full Vision panela i sada stiže sa još tanjim okvirima. Ekran se oslanja na LCD tehnologiju, a koristi RGBW aranžman uz dodatni piksel koji poboljšava kontrast i omogućava obećano maksimalno osvjetljenje od 1000 nita. Ekran je HDR 10 kompatibilan i ima Gorilla Glass 5 zaštitu.

Pored izreza u ekranu, LG G7 ThinQ karakteriše i taster za hardverskog asistenta, a južnokorejska kompanija se odlučila za Google Assistant, čineći G7 ThinQ prvim telefonom koji ima Google Assistant hardverski taster.

Kada je dizajn u pitanju, LG G7 se drži dizajna sa staklom sa obe strane, uz aluminijumski okvir. Kompletan telefon je IP68 sertifikovan. Staklena poleđina omogućava bežično punjenje, a LG nudi i WPC i PMA podršku. U uređaju se nalazi 3000mAh baterija, koja se puni i preko Type-C porta uz Quick Charge 3.0.

Ostale bitne karakteristike LG G7 ThinQ telefona uključuju Snapdragon 845 čipset, uz 6GB RAM-a i 128GB skladišnog prostora (proširivog preko microSD slota). Tu su i standardne konekcione opcije: LTE-A, 3-Band, Cat.16/13 (1Gbps/150Mbps) Wi-Fi a/b/g/n/ac, GPS, Bluetooth 5.0 i Dual-SIM podrška na nekim tržištima.

Kada su kamere u pitanju, G7 ThinQ ima dvije 16MP kamere na poleđini, a primarni modul ima f/1.6 otvor blende, OIS, faznu detekciju i laserski autofokus. Sekundarni modul ima f/1.9 sočivo, bez OIS-a i ima fikni fokus. Kamera iskustvo je pojačano AI tehnologijama, kao i funkcijama za snimanje u uslovima lošeg osvjetljenja. S prednje strane se nalazi 8MP f/1.9 kamera.

LG je G7 ThinQ kreirao sa tipičnim fokusom na zvuk, sa Boom Box stereo sistemom zvučnika koji mogu da simuliraju 7.1 surround zvuk. Prisutan je 3.5mm priključak, a tu je i 32-bit Hi-Fi Quad DAC. Prisutan je i par mikrofona sa rasponom do pet metara.

Telefon stiže uz Android Oreo operativni sistem i LG AI Pack 2.0 interfejs. Opcije boja uključuju New Platinum Gray, New Aurora Black, New Moroccan Blue i Raspberry Red. Cijena i dostupnost LG G7 ThinQ telefona će biti objavljeni naknadno.