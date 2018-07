Ne punite bateriju telefona noću, oštetićete je

Gotovo svi korisnici pametnih telefona bateriju pune noću. Stavljanje mobilnih telefona na punjač pred spavanje postalo je ritual gotovo jednak pranju zuba, ali to nije nimalo pametno. Cjelonoćno punjenje baterije oštećuje samu bateriju te znatno skraćuje njeno trajanje.

Hatem Zeie, osnivač kompanije Ossia koja se bavi tehnologijom bežičnog punjenja kaže da ako se mobilni telefon puni noću to znači da je on na punjaču tri do četiri mjeseca godišnje.

“Sve i da proizvođači naprave kvalitetnu bateriju, to će svakako smanjiti njen kapacitet s vremenom”, kaže ona.

Telefon bi, dakle, trebalo puniti dok baterija ne dostigne 100 odsto, a onda ga maknuti s punjača. Pokušajte da steknete naviku da telefon stavite na punjenje sat vremena prije spavanja. Tako će vam baterija zasigurno duže trajati.