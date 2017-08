Novi iPhone 8 natjeraće Apple-ove korisnike da promjene svoje navike

Stručnjaci su uvjereni kako će Apple za samo nekoliko nedjelja predstaviti novu verziju iPhonea, a izgleda da će korisnici morati da se naviknu na još jednu veliku promjenu.

Gordon Keli, saradnik Forbsa, izjavio je kako novi telefon neće imati sigurnosni Touch ID koji se koristio još od iPhonea 5S 2013. godine, piše Mirror.

Foxconn's internal name of the new #iPhone8 color is "Blush Gold" (腮红金) Barcode says "Blush Gold 64GB / 128GB" pic.twitter.com/MZPTfVAr2P

Nov način identifikacije

“Apple sprema gadno iznenađenje za potencijalne korisnike iPhonea 8”, napisao je Keli.

Trenutno većina mojih izvora vjeruje kako na iPhoneu 8 neće biti Touch ID-a (što će staviti veliki pritisak na ‘Face ID’), uprkos sugestijama kako bi mogao biti skriven u začuđujuće uvećanom gumbu za uključivanje iPhonea.

Već dugo kruže glasine da iPhone 8 neće imati Home gumb, ali Apple navodno radi na tome da intergira čitač otiska prsta u ekran.

My New @Forbes iPhone 8 Exclusive: this is Apple's All New Design in detail… https://t.co/QED6HwequD

— Gordon Kelly (@GordonKelly) July 24, 2017