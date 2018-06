Novi LG stiže sa ogromnom baterijom

Kompanija LG predstavila je svoj novi smartfon LG X5 (2018).

Uređaj pokreće Mediatek MT6750 čipset, sa osmojezgarnim 1.5GHz procesorom. Ima 5.5-inčni HD displej. Uređaj ima 2GB RAM-a i skladišni kapacitet od 32GB.

Na poleđini se nalazi kamera od 13MP, dok je sa prednje strane smješten 5MP senzor. Dimenzije telefona su 154,7 x 78,1 x 8,9 milimetara, a težina 171 gram.

