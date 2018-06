OnePlus 6 možete prevariti i otključati fotografijom

Jedan korisnik Twitter-a objavio je video snimak kako otključava telefon isječenom fotografijom svog lica, koju je ispred sebe držao njegov prijatelj. Kompanija OnePlus navodno sprema ažuriranje sistema koje će riješiti problem.

Otključavanje pametnog telefona licem postalo je skoro standard, ali još nije pronađen savršeni sistem; čak i onaj na iPhone-u X može da bude prevaren ako se potrudite.

U videu objavljenom na Twitter-u, korisnik je demonstrirao otključavanje telefona fotografijom svog lica, koju je ispred njega držao njegov prijatelj. Još gore je to što trik može da se izvede i pomoću crno-bijele fotografije, piše TechRadar.

I printed my face to unlock my OnePlus 6 for the lulz… it worked ¯_(ツ)_/¯ pic.twitter.com/rAVMq8JKBr

— rik (@rikvduijn) May 29, 2018