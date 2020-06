Svijet tehnologije mijenja se munjevitom brzinom – čas ste gore, čas dole. Ovi uređaji, na primjer, nijesu nikada ni stigli da budu gore. . Pred vama je lista od pet najgorih mobilnih telefona ikada.

Za koliko njih ste vi čuli? Koga biste dodali na listu? Kako glasi pravi citat Broja Jedan koji smo parafrazirali? Toliko je pitanja i toliko odgovora…

1. Aesir AE+Y (2011)

Dizajner Iv Behar pomogao je u pravljenju ovog uređaja za Aesir. ovaj model nije imao pristup internetu, niti bilo kakvu aplikaciju. Međutim, imao je keramičko kućište i “diskretne dugmiće” (šta god to značilo, tako su ga reklamirali). Čak su i metalni šrafovi bili novost.

The other day I bought a Microsoft Kin ONE on eBay for $118. Today, I have an @_flashbackfm episode on Microsoft Kin ready for you to listen to! https://t.co/YDTwVTpuK6 pic.twitter.com/FsQGDwfx9p

— Quinn Nelson (@SnazzyQ) May 21, 2020