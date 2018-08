Pogledajte novi BlackBerry

BlackBerry je nedavno ujedinio snage sa indijskom kompanijom Optiemus kako bi stvorio novu liniju smartfona po imenu – Evolve.

Modeli BlackBerry Evolve i BlackBerry Evolve X su uređaje sa ekranima dijagonale 5,99 inča i odnosom stranica 18:9. Za razliku od prethodnog tržišnog takmaca – modela Key2, Evolve linija pametnih telefona neće imati ugrađenu tastaturu.

Blackberry Evolve pokreće Qualcomm Snapdragon 450 čip uparen sa Adreno 506 grafičkom jedinicom, 4GB RAM i 64GB interne memorije.

Take a step into the future and evolve with BlackBerry. Presenting BlackBerry Evolve and Evolve X.#YesItsABlackBerry #BlackBerryEvolve #EvolutionBeckons pic.twitter.com/Xf09nu8twi

— BlackBerry Mobile IN (@BBMobileIndia) August 2, 2018