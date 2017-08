Prve fotografije novog LG V30 u punom sjaju

LG će za dvije sedmice službeno otkriti svoj V30, a nakon što je procurio video koji nam je približio telefon, sada su stigle fotografije koje još detaljnije prikazuju konačni uređaj.

Objavio ih je Evan Blass, a ovaj novi pogled na telefon otkriva i dorade dizajna koji smo početkom godine vidjeli s G6.

Elegantan telefon zaobljenih ivica sada još lakše možete zamijeniti za Samsungove S8 telefone, ipak dvostruka kamera i pametnije smješten senzor otiska prsta dovoljna su razlika između uređaja.

LG V30

[tipping for good service is always appreciated: https://t.co/NwZ9Q1RB0N] pic.twitter.com/NxAuLgrpE5

— Evan Blass (@evleaks) August 16, 2017