Šta sve donosi novi Huawei Mate 20?

Sve je više informacija o predstojećim fablet modelima Mate 20, Mate 20 Pro i Mate 20 Lite, koje bi kineska kompanija Huawei trebalo da predstavi tokom oktobra.

Sajt XDA Developers je došao do informacija o firmveru novog uređaja, na osnovu koga je ostvaren uvid u tehničke karakteristike novog uređaja.

Huawei now working on their upcoming phone the Mate 20!#HuaweiMate20 pic.twitter.com/QVuyRJcISs

— Clark Kent (@ClarkPerlas) August 2, 2018