Šta učiniti ako vam hakuju profil na Instagramu

Svakome se može dogoditi da mu hakuju korisnički profil na Instagramu. Evo nekoliko korisnih savjeta ukoliko do toga dođe, piše T portal.

Pokuša li neko da promijeni e-mail adresu i lozinku vezanu za vaš korisnički nalog, Instagram će vas o tome obavijestiti. Ali, šta ako je neko uspio da upadne u vašu e-poštu i koristi je bez vašeg znanja?

U tom slučaju provjerite prethodne aktivnosti vezane za vaš nalog. Pogledajte storije, objave, komentare i poruke. Nađete li bilo šta sumnjivo ili šta ne prepoznajete, vjerovatno imate bezbjednosni problem.

Možete takođe upotrijebiti i kategoriju Account Data, u kojoj ćete naći podatke o tome kad ste se logovali, kad ste nešto promijenili u ličnim podacima i tome slično. Opet, nađete li nešto što nije vaše, imate posla s uljezom.

Ako se još možete ulogovati u svoj Instagram, otvorite ga u web pretraživaču, otvorite svoj profil pa kliknite na Settings i zatim Privacy and Security. Odaberite View Account Data.

Prvi korak: Promenite lozinku na Instagramu

Ukoliko je samo vaša lozinka bila promijenjena, povratićete kontrolu nad korisničkim nalogom ako ponovo postavite lozinku. Na smartfonu s Androidom ili iPhone otvorite ekran za logovanje i kliknite na Forgot Password. Pratite upute i unesite svoju e-mail adresu.

Primićete e-poštu s uputima za ponovno postavljanje lozinke. Kliknite na poveznicu i unesite novu lozinku. Neka bude jedinstvena i teška za pogoditi.

Drugi korak: Onemogućite pristup sumnjivim aplikacijama

Ponekad zlonamjerne aplikacije mogu dovesti do problema s logovanjem. Nakon što se na webu ulogujete u svoj korisnički nalog otvorite Profile, kliknite sličicu zupčanika i odaberite Authorized Apps. Pojaviće se popis aplikacija koje imaju pristup vašem Instagramu. Uklonite one koje ne koristite ili koje niste dodali.

Treći korak: Vratite kontrolu nad hakovanim nalogom

Ako je haker uspio da promijeni adresu e-pošte, broj telefona i druge elemente po kojima vas je moguće prepoznati kao vlasnika povraćaj kontrole će biti puno teži i tražiće puno strpljenja. Postupak bi mogao potrajati nedjeljama.

Moraćete da djelujete brzo čim ste primili obavještenje od Instagrama kako su vaši pristupni podaci promijenjeni, a vi to niste učinili. U toj ćete poruci dobiti i opciju Revert this change (or reset your password), za slučaj da je promjena zaista bila obavljena mimo vašeg znanja i odobrenja.

Kliknite na tu poveznicu kako biste poslali svoj zahtjev. U Instagramu će ga primiti, pogledati o čemu se radi i javiti vam se koristeći automatizovani postupak provjere identiteta.